محافظ مطروح: صرف إعانات ومساعدات لـ2266 مستفيدا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، في بيان إعلامي له، أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين، بإجمالى مبلغ مليون و٦٨٥ الف جنيه، لـ ٢٢٦٦ مستفيدا، خلال ٦ أشهر ماضية.جاء ذلك فى إطار استمرار متابعة جميع شكاوى المواطنين، مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى، والعمل على توفير كافة الخدمات، ومد يد العون لغير القادرين والتيسير عليهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء من على عاتق المواطنين ومساعدتهم فى حياة كريمة وخاصة في ظل أزمة جائحة كورونا والآثار السلبية منها.وأكد محافظ مطروح على الاهتمام بأصحاب الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين وتكفل المحافظة بمصاريف علاجهم تيسيرا عليهم.وأشارت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أنه خلال ٦ اشهر الماضية حيث تم تحويل ١٧٩ حالة للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة وتكفل المحافظة بكافة نفقات علاجهم كما تم صرف مساعدات علاجية شهرية لعدد ٦١١ مستفيدا، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية مختلفة بإجمالي مبلغ ٦٤١.٥ الف جنية لعدد ١٤٧٦ مستفيد من المواطنين نظرا لظروفهم تنوعت ما بين مساعدات الأرامل والمطلقات ومساعدات لتسديد الرسوم الدراسية لغير القادرين ومساعدات زواج وشراء بضاعة لبعض المواطنين لاعاناتهم على اعباء الحياة وايجاد مورد رزق والعيش بكرامة.