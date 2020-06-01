رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: صرف إعانات ومساعدات لـ2266 مستفيدا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:52 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، في بيان إعلامي له، أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين، بإجمالى مبلغ مليون و٦٨٥ الف جنيه، لـ ٢٢٦٦ مستفيدا، خلال ٦ أشهر ماضية.

جاء ذلك فى إطار استمرار متابعة جميع شكاوى المواطنين، مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى، والعمل على توفير كافة الخدمات، ومد يد العون لغير القادرين والتيسير عليهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء من على عاتق المواطنين ومساعدتهم فى حياة كريمة وخاصة في ظل أزمة جائحة كورونا والآثار السلبية منها.

وأكد محافظ مطروح على الاهتمام بأصحاب الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين وتكفل المحافظة بمصاريف علاجهم تيسيرا عليهم.

وأشارت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أنه خلال ٦ اشهر الماضية حيث تم تحويل ١٧٩ حالة للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة وتكفل المحافظة بكافة نفقات علاجهم كما تم صرف مساعدات علاجية شهرية لعدد ٦١١ مستفيدا، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية مختلفة بإجمالي مبلغ ٦٤١.٥ الف جنية لعدد ١٤٧٦ مستفيد من المواطنين نظرا لظروفهم تنوعت ما بين مساعدات الأرامل والمطلقات ومساعدات لتسديد الرسوم الدراسية لغير القادرين ومساعدات زواج وشراء بضاعة لبعض المواطنين لاعاناتهم على اعباء الحياة وايجاد مورد رزق والعيش بكرامة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

اشتباكات عنيفة وعمليات «كر وفر» فى محيط البيت الأبيض

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

الصور

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

اليابان تبدأ اختبارات الأجسام المضادة لكورونا على 10 آلاف شخص

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

منوعات

إعادة فتح مسرح «كولوسيوم» بعد إغلاق دام 3 أشهر في إيطاليا

شاب أسباني يدفع حياته ثمنا لولعه بالأفاعي

دعاء منع الخوف والقلق للتخلص من الهموم والشعور بالفزع

بريطانيا: عودة الرياضة رغم التحذيرات من تخفيف إجراءات الإغلاق

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم لجائزة الشيخ زايد للكتاب

وزيرة الثقافة تطلق نادي سينما الشباب عبر «يوتيوب»

«العربي» تصدر الترجمة العربية لرواية «عملية البنك الأيرلندي»

«الأعلى للثقافة» يرشح يسري الجندي لجائزة «العويس»