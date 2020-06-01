البورصة تواصل الصعود وتربح مليار جنيه

أنهت أسهم ومؤشرات معاملات اليوم الإثنين (ثاني تداولات الأسبوع) على صعود محدود، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه معاملات أسواق المال الأمريكية مساء اليوم على خلفية تسارع وتيرة الاحتجاحات المستمرة منذ نهاية الأسبوع الماضي.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 549.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 548.6 مليار أمس.ونجح المؤشر الرئيسي للبورصة "آي جي إكس 30" في استرداد خسائره التى فقدها خلال النصف الأول من تعاملات اليوم ليغلق مرتفعًا بنسبة 07. 0%، بما يعادل 7.24 نقطة، وينهى تعاملاته عند مستوى 10227 نقطة، كما اختتم المؤشر الثانوي" آي جي إكس 70 متساوي الأوزان تداولات اليوم على صعود بلغت نسبته 91. 0%، بما يعادل 10.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 1170.49 نقطة، في الوقت الذي أنهى فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "آى جي إكس 100 متساوي الأوزان" تعاملاته مرتفعًا بنسبة 71. 0%، بما يعادل 13.22 نقطة، مغلقا عند مستوى 1885 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 941 مليون جنيه، وذلك من خلال التعامل على نحو 226.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 27.3 ألف صفقة شراء وبيع.