ضبط «سنتر» تعليمي مخالف في عابدين وصرف 25 طالبًا

ضبطت الأجهزة الأمنية " سنتر تعليمي" بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة، وتم ضبط شخصين من العاملين به.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على إدارة "السنتر"، لإدارته بدون ترخيص وبالمخالفة لقرار الغلق وتبين تواجد 10 طلاب داخل السنتر و15 طالبا بالخارج "تم صرفهم".