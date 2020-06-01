الإسماعيلية تخصص رقمًا موحدًا لاستقبال شكاوى المواطنين

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن تخصيص رقم موحد لغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين.وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن الرقم 114، أصبح مخصصا لاستقبال أي شكاوى للمواطنين على مدار الـ24 ساعة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وأكد بشارة، أن هذا الرقم سيتيح للمحافظة استقبال كافة شكاوى المواطنين، سواء بفيروس كورونا المستجد، أو مشاكل المحافظة التي يعانون منها، دون ذهابهم للمسئولين، والعمل على حلها في أسرع وقت.وطالب محافظ الإسماعيلية، المواطنين بعدم التواجد في أماكن التجمعات، إلا للضرورة وعدم الخروج من المنزل، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.