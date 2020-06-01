فوز الدكتور محمود فراج بجائزة الإمام طنطاوي في التسامح الديني

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن نتيجة جائزة "التسامح والحوار الديني" والتي تنظمها الجامعة باسم شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي، والممولة من رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، وقدرها 100 ألف جنيه، وفاز بها الدكتور محمود فراج ببحث تحت عنوان "التسامح الديني أيقونة التواصل بين الماضى والحاضر سوهاج نموذجا.وذلك خلال احتفالية مصغرة حضرها الدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسانين، مدير المنطقة الأزهرية، والأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشأة، والمراغة، الشيخ على توفيق وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور نبيل سعد، الأستاذ المتفرغ بكلية التربية.وبدأ الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الآداب إدارة الجلسة باستعراض تاريخ الجائزة منذ إقرارها في عام 2010م، ثم منحها لأول مرة في عام 2013م، ثم مراحل مسابقة هذا العام وكيفية تقييم البحوث المشاركة ولجان التحكيم.وقال الأنبا باخوم إن كلمة التسامح كلمة تحمل معاني كثيرة جدا، لأن المتسامح هو الإنسان القوي، لأن الله خلق البشر متسامحين يتعاونون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، موضحا أن الأديان كلها حثت على السلام والمحبة.وأردف الدكتور محمود فراج أن البحث تناول عدة محاور المحور الأول التسامح عبر التاريخ الإسلامي، المحور الثاني التعددية في مصر الحديثة وفي المؤسسات، المبحث الثالث الدور المجتمعي والثقافي لجامعة سوهاج في نشر التسامح والسلام في المحافظة، المحور الرابع الثقافة بين التنوير والتكفير، المحور الخامس الدراسة التطبيقية على واقع المحافظة.