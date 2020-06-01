تكليف نائب محافظ السويس بمتابعة متطلبات الوقاية للأطقم الطبية

كلف محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، نائبه الدكتور عبد الله رمضان، خلال اجتماع عقده ظهر اليوم، بمتابعة خطة المحافظة لتوفير متطلبات الوقاية الخاصة بالأطقم الطبية.وأكد المحافظ على الدكتور عبد الله رمضان، التأكد من توفير كل مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، لجميع العاملين في المنظومة الطبية، في مستشفيات السويس، من أطباء وطواقم تمريض بنسبة 100%.وأمر صقر بالتأكيد على ضرورة الالتزام بسبل الوقاية خلال العمل لمجابهة الفيروس، مشددًا على استقبال أي حالات مرضية تصل إلى المستشفيات العامة، والقيام بإجراءات الكشف والتشخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعزل من يثبت إصابته بالفيروس، والتأكيد على زيادة عدد الأسرة وتوفير الأجهزة الطبية المطلوبة بالمستشفيات.وكان محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر عقد اجتماعا، اليوم الإثنين، بديوان عام محافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة وقيادات مديرية الصحة والتأمين الصحي، لمناقشة آخر المستجدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد واستعراض ما جاء في لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال انعقاد مجلس المحافظين عبرالفيديو كونفرانس اليوم.وفقا لآخر إحصائية نشرتها الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان في السويس، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السويس أمس إلى 265 مصابا، و17 متوفيا.وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، إن اغلب المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو مسنين.