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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة كورونا المستجد في العالم اليوم الإثنين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:40 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 372،047 شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا اليوم الإثنين.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 6،182،860 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 2،574،100 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 104،383 وفاة من أصل 1،790،191 إصابة، وشفي ما لا يقل عن 444،758 شخص.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي المملكة المتحدة بتسجيلها 38،489 وفاة من أصل 274،762 إصابة تليها إيطاليا مع 33،415 وفاة (233،019 إصابة)، والبرازيل مع 29،314 وفاة (514،849 إصابة)، وفرنسا مع 28،802 وفاة (188،882 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) ما مجموعه 83،017 إصابة (16 إصابة جديدة بين الأحد والإثنين)، بينها 4634 وفاة، بينما تعافى 78،307 أشخاص.

وأحصت أوروبا الإثنين، 178،284 وفاة من أصل 2،161،645 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 111،731 (1،881،118 إصابة)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 51،561 وفاة (1،022،471 إصابة)، وآسيا 16،539 وفاة (554،648 إصابة) والشرق الأوسط 9569 وفاة (404،336 إصابة) وإفريقيا 4221 وفاة (147،068 إصابة) وأوقيانيا 132 وفاة (8574 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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