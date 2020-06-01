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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

تراجع حاد لمبيعات هيونداي موتور في مايو بسبب كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:36 م
هيونداي
هيونداي
وكالات
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قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية، الإثنين، إن بيانات أولية تفيد بتراجع مبيعات مايو 39% على أساس سنوي إلى 217 ألفا و510 سيارات في أنحاء العالم، مع استمرار تأثر الطلب العالمي في أسواق رئيسية سلبا من جراء جائحة كوفيد-19، لكن المبيعات ارتفعت بنحو 30% من 167 ألفا و693 سيارة سجلتها في أبريل.

وارتفعت المبيعات المحلية خمسة بالمئة على أساس سنوي بقيادة طرازات تحظى بشعبية مثل جرانديور في فئة السيدان والطرازات الجديدة مثل إلنترا الجديدة كليا والسيارة السيدان جي80 من فئة السيارات
الفاخرة جنيسيس.

لكن الشركة قالت في بيان إن المبيعات الخارجية تراجعت 50% على أساس سنوي بسبب ضعف الطلب على السيارات مع تراجع الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.

قالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان منفصل، الإثنين، إن صادرات السيارات من كوريا الجنوبية في مايو هبطت بنسبة 54% على أساس سنوي، على الرغم من عمليات متعاقبة لاستئناف المبيعات في دول كبرى.

ويرجع ذلك لزيادة السيارات المتاحة بسبب تراجع المبيعات في الشهر السابق وتراجع الطلب في أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

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