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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تطرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا الأسبوع المقبل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:32 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت الهيئة الروسية الداعمة ماليًا لأول دواء معتمد في روسيا لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إن روسيا ستبدأ الأسبوع المقبل مداواة المصابين بالمرض به، في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي العادي.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي لرويترز، في مقابلة، إن بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء المضاد للفيروس المسجل باسم «أفيفافير» للمرضى اعتبارا من 11 يونيو.

وأضاف أن الشركة المصنعة للدواء ستنتج ما يكفي منه لعلاج حوالي 60 ألف مريض شهريا.

ولا يوجد حاليا لقاح لكوفيد- 19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا الجديد، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فاعليتها حتى الآن.

وحقق دواء جديد من إنتاج شركة «جيلياد»، اسمه «ريمديسيفير»، بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين بكوفيد- 19، ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو إنسانية.

وكانت شركة يابانية قد طوّرت دواء «أفيفافير» في أواخر التسعينيات، ثم اشترته شركة «فوجي فيلم» عندما وسعت نشاطها ليشمل الرعاية الصحية.

وقال كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، إن علماء روسيا أدخلوا تعديلات على الدواء لزيادة فاعليته، وإن موسكو ستكون على استعداد لنقل تفاصيل هذه التعديلات لأطراف أخرى في غضون أسبوعين.

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