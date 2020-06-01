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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

شكوى جديدة لـ"نتنياهو": رجل حقير يهددني بالقتل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:41 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة شريف
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بعد شهر من شكوى قدمها لحماية ابنه يائير من التهديدات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تقدم بشكوى جديدة لأنه تعرض للمزيد من التهديدات، وهاجم وسائل الإعلام واليسار: "متى سيدينون التحريض ضدي؟"، حسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم.

وقدم "نتنياهو" شكوى ضد رجل قال إنه هدد بقتله هو وأسرته، وعقب الشكوى وصل المحققون إلى مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين.

وحسب "أحرونوت"، كتب نتنياهو في منشور على فيسبوك: "قبل بضعة أيام قدمت شكوى إلى الشرطة حول سلسلة من التهديدات بقتلي وقتل عائلتي، واليوم، كان عليّ تقديم شكوى أخرى ضد شخص حقير أوضح كيف ينوي قتلي وقتل عائلتي"، وأضاف نتنياهو: "متى ستقوم وسائل الإعلام واليسار، الذين يحاولون الإطاحة برئيس وزراء يميني ، بإدانة التحريض ضدي؟".

وقبل حوالي شهر، اشتكى نتنياهو للشرطة ضد الناشط اليساري حاييم شادمي، مدعيا أنه هدد حياة ابنه يائير، هذا على خلفية فيديو هدد فيه حاييم ابنه يائير، وبعد بضعة أيام تم استجواب ثلاثة نشطاء يساريين، من بينهم شادمي، في وحدة 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية، وتم الإفراج عنهم في نهاية الأمر.

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