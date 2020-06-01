القبض على 5178 مخالفًا لحظر التجوال فى 24 ساعة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5178 شخصا مخالفا لقرار حظر التجوال على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر التجول.وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 1565 سيارة، و143 دراجة نارية مخالفة، و112 مركبة "توكتوك"، و293 محلا على مستوى الجمهورية.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.