التعليم العالى: انحسار كورونا يعتمد على ثبات عدد الإصابات ووعى المواطنين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التباعد الاجتماعي ونشر الوعي بين الشعب يجنبنا العدوى التي يمكن أن تصل من 10 أشخاص إلى 14 شخصا، وهذا يعني أننا ما زلنا في مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أن انحسار الفيروس يعتمد على الثبات في الإعداد وقلتها حتى تصل إلى صفر، وهنا يمكننا أن نكون قضينا عليه.وأكد "عبد الغفار" إذا استمرت العلاقات الاجتماعية وعدم نشر الوعي بين الناس وبعضها ليس من المستبعد أن تصل الأعداد إلى 100 ألف حالة وأكثر، لذا نطالب بالالتزام بالوقاية الشخصية عن طريق ارتداء الكمامة، والالتزام بمسافات التباعد بين كل الأشخاص حتى المقربين، وضرورة عزل أي شخص مصاب بنزلة برد في غرفة وعدم التوجه إلى أي أماكن مزدحمة.وتابع "عبد الغفار" أن وضع فيروس كورونا في مصر وزيادة عدد الحالات أو قلتها يرجع إلى وعي وإدراك المواطن.