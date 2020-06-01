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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع الزيارات المنزلية للمصابين بكورونا (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:26 م
مصابين بكورونا
مصابين بكورونا
أحمد أبو المحاسن
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تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات رش وتطهير مقار صرف المعاشات بمكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، حيث تم البدء فى صرف المعاشات بدءًا من اليوم.

وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى.

كما شدد راشد على التأكد من ارتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات حفاظًا على سلامتهم ولمجابهة فيروس كورونا. لافتًا إلى أنه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلات تطرأ وحلها فورًا.

وفى نفس الإطار تابع حملات الزيارات المنزلية التى تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد" من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.

حيث كلف محافظ الجيزة بإجراء الكشف والاطمئنان على الحالة الصحية للحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم، مؤكدًا على توزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث يتم تحديد موعد لأخذ المسحة بعد انتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية، كما يتم التواصل تليفونيا مع الحالات على مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الأدوية لهم.

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