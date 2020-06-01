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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حدائق باريس تفتح أبوابها أمام الزائرين (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:21 م
حدائق باريس
حدائق باريس
ياسمين عباس
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عرض برنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد فتح الحدائق والمتنزهات العامة في العاصمة الفرنسية باريس، أبوابها أمام الزائرين، بعد العزل الجماعي الذي طال الكثير من المدن الأوروبية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار الفيديو إلى أن عمدة باريس اليسارية تعمل على التكثيف من المساحات الخضراء والحدائق لحث الفرنسيين على قصد تلك الأماكن الصديقة للبيئة مع الحفاظ على قوانين التباعد الاجتماعي.

وتوافد الكثيرون من المواطنين مع إعادة فتح الحدائق للاستمتاع بالشمس والاستمتاع بأول نزهة في الصيف.

وعلى الرغم من تخفيف قواعد الإغلاق لكن بعض القواعد لا تزال قائمة، حيث يجب على الناس مراقبة التباعد الاجتماعي، كما أنه لا يمكن أن تتجاوز التجمعات 10 أشخاص ويوصى بأقنعة الوجه، ومن المقرر أن تفتح المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء فرنسا اعتبارًا من غد الثلاثاء.

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