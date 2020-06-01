ملصقات عن أهمية ارتداء الكمامات على السيارات بالإسماعيلية

أعلنت هدى عبدالغفار، رئيس مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، عن وضع المدينة ملصقات على كافة السيارات المتواجدة في الموقف عن أهمية ارتداء الماسكات الواقية "الكمامة"، وذلك ضمن إجراءات الوقائية التي تتبعها المدينة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ونظمت مدينة القصاصين حملات تفتيشة على السائقين؛ للتأكد من ارتدائهم للكمامات، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزاراء.وشددت «هدى عبدالغفار» على تكثيف أعمال متابعة ارتداء السائقين بوسائل النقل العامة والمواصلات والركاب الكمامات والماسكات الواقية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وتعقيم وتطهير السيارات والمركبات والمواقف العامة وأماكن انتظار السيارات، تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي الوباء.