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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز إنتاج الكمامات بالجامعة (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:19 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مركز الإنتاج النصف الآلي للكمامات بجامعة أسيوط، والتابع لمؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حمام زين العابدين، عميد كلية الزراعة، والنائب محمد حمدي دسوقي، عضو مجلس النواب، والأستاذ مصطفى حسن وشوكت صابر أمناء الجامعة المساعدين والأستاذ ياسين ثابت أمين عام المؤسسة.

وأشار الجمال، إلى تعاون الجامعة مع مؤسسة 2020 في إقامة مركزين لإنتاج الكمامات والمستلزمات الوقائية أحدهما في المستشفى الجامعي والآخر في المبنى الإداري والقائم على إنتاج نحو 13 ألف كمامة يوميا، إلى جانب ما يتم إنتاجه من سترات للأطقم الطبية، وأغطية واقية للوجه، وأغطية لأسرة المرضى وهي الكميات التي تكفي استخدام المجتمع الجامعي والقطاع الطبي، وخاصة مع بدء تنفيذ قراره باعتبار ارتداء الكمامة شرطا إلزاميا لدخول الحرم الجامعي والمدينة الطبية وعدم السماح للمخالفين ذلك من الدخول على البوابات الرئيسة.

وأوضح أن مركز إنتاج الكمامات أسهم بشكل كبير في تغطية الاحتياج اليومي من الكمامات لمنتسبي الجامعة وذلك بسعر التكلفة، مشيدًا بمؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام والتي تعمل تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة السابق والرئيس الشرفي للمؤسسة، والدكتور مصطفى الشرقاوي، رئيس مجلس أمنائها، والتي تعتبر طرفًا شريكًا وداعمًا في كثير من الأنشطة والخدمات المجتمعية والطبية القائمة داخل الجامعة.

وكشف ياسين ثابت، أن مركز الإنتاج النصف الآلي وتقوم بإنتاج 10 آلاف كمامة يوميا وذلك بتعاون فريق طلابي من قسم الهندسة الكهربائية من المتطوعين بالمؤسسة ممن قاموا بإعادة توظيف بعض الأدوات واستغلالها في تركيب ماكينة آلية تسهم في مضاعفة إنتاج الكمامات وذاك وفق الشروط والضوابط الصحية للكمامات والتي يتم تعقيمها تحت درجة حرارة من 120 إلى 150 درجة قبل تعبئتها، وبطاقة عمل تبلغ 50 متطوعا ولساعات عمل تستمر على مدار 20 ساعة يوميا.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

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