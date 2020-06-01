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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 163 مصريًا عالقًا فى السعودية إلى مرسى علم (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:18 م
وصول 163 مصريًا
وصول 163 مصريًا
كتب- علي عواد
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استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، رحلة طيران قادمة من مطار جدة السعودي، وعلى متنها 163 راكبًا مصريًا، وذلك ضمن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

من جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية لهم، ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي، عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طوال مدة لإقامة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه فور وصول الطائرة تم تعقيمها وتعقيم الحقائب والأفراد قبل التوجه إلى فندق الحجر المقرر لهم لقضاء مدة الحجر 7 أيام بأحد فنادق مدينة مرسى علم، لافتًا إلى أنه تم توفير أتوبيسات مجهزة لنقل العائدين كمجموعات صغيرة لمنع التزاحم والتكدس، حفاظًا على سلامتهم.

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