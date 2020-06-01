رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام أغذية فاسدة وغلق 4 منشآت غير مرخصة بالشرقية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:17 م
إعدام أغذية فاسدة
إعدام أغذية فاسدة
سارة الوردانى
طباعة
أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بأولاد صقر وفاقوس شنت حملات مكبرة على المنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ منشآت غذائية مخالفة تعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام ٢٣٨ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وسحب ٨ عينات أغذية وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ١٢ محضر جنحة صحية لمخالفات أخري.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظ،ة وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدسات والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

موضوعات متعلقة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

«الداخلية»: سجن طرة خالي من كورونا بعد إجراء التحاليل

وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوى

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الصحة» تكشف متوسط أعمار المتوفين بكورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

اليابان تبدأ اختبارات الأجسام المضادة لكورونا على 10 آلاف شخص

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

منوعات

شاب أسباني يدفع حياته ثمنا لولعه بالأفاعي

دعاء منع الخوف والقلق للتخلص من الهموم والشعور بالفزع

بريطانيا: عودة الرياضة رغم التحذيرات من تخفيف إجراءات الإغلاق

مدينة صينية تزرع رقائق دقيقة فى الكلاب الأليفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«العربي» تصدر الترجمة العربية لرواية «عملية البنك الأيرلندي»

«الأعلى للثقافة» يرشح يسري الجندي لجائزة «العويس»

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع السيناريست محمد الناغي

بسبب «كورونا».. إلغاء مهرجان قرطاج الدولي في تونس