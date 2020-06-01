إعدام أغذية فاسدة وغلق 4 منشآت غير مرخصة بالشرقية

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بأولاد صقر وفاقوس شنت حملات مكبرة على المنشآت الغذائية.وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ منشآت غذائية مخالفة تعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام ٢٣٨ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وسحب ٨ عينات أغذية وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ١٢ محضر جنحة صحية لمخالفات أخري.وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظ،ة وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدسات والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره.