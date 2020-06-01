5 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

استقبل مستشفى غرب النوبارية المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، 5 أشخاص مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة انقلاب سيارة توناية بالطريق الصحراوي أمام كوبري "العشر تلاف" بمركز أبو المطامير.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة " توناية" أمام كوبري قرية "العشر تلاف" بمركز أبو المطامير، وبالانتقال وبالفحص تبين انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من: "محمود يوسف محمود، 16 عامًا، أحمد عبد الحميد عبد النبي، 18 عامًا، رزق السيد الشحات، 17 عامًا، محمد إبراهيم عبد النبي، 20 عامًا، فارس محمود عبدالله،17 عامًا"، مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.جرى عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.