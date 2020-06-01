رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:14 م
حادث
حادث
البحيرة معوض هويدى
طباعة
استقبل مستشفى غرب النوبارية المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، 5 أشخاص مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة انقلاب سيارة توناية بالطريق الصحراوي أمام كوبري "العشر تلاف" بمركز أبو المطامير.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة " توناية" أمام كوبري قرية "العشر تلاف" بمركز أبو المطامير، وبالانتقال وبالفحص تبين انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من: "محمود يوسف محمود، 16 عامًا، أحمد عبد الحميد عبد النبي، 18 عامًا، رزق السيد الشحات، 17 عامًا، محمد إبراهيم عبد النبي، 20 عامًا، فارس محمود عبدالله،17 عامًا"، مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

موضوعات متعلقة

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

«الصحة»: مناعة المصريين القوية ساعدت الأطباء في علاج مرضى كورونا

الصحة: 46 وفاة و1536 إصابة جديدة بكورونا

هروب مصاب بكورونا من مستشفى شربين: عايز أموت في بيتي

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الصحة» تكشف متوسط أعمار المتوفين بكورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

اليابان تبدأ اختبارات الأجسام المضادة لكورونا على 10 آلاف شخص

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

منوعات

شاب أسباني يدفع حياته ثمنا لولعه بالأفاعي

دعاء منع الخوف والقلق للتخلص من الهموم والشعور بالفزع

بريطانيا: عودة الرياضة رغم التحذيرات من تخفيف إجراءات الإغلاق

مدينة صينية تزرع رقائق دقيقة فى الكلاب الأليفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

«العربي» تصدر الترجمة العربية لرواية «عملية البنك الأيرلندي»

«الأعلى للثقافة» يرشح يسري الجندي لجائزة «العويس»

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع السيناريست محمد الناغي

بسبب «كورونا».. إلغاء مهرجان قرطاج الدولي في تونس