تجديد حبس 4 متهمين بإقامة فرح بالمنوفية

قررت نيابة أمن الدولة التابعة لمحافظة المنوفية تجديد حبس المتهمين بإقامة عرس في قرية عمروس التابعة لمركز ومدينة الشهداء، 15 يوما على ذمة القضية.وكان تجمع عدد من أهالي قرية عمروس خلال عرس لأحد الأهالي، وهو ما خالف قرارات مجلس الوزراء بمنع أماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.انتقلت قوة من مباحث مركز الشهداء بقيادة الرائد محمد النحاس ومأمور مركز الشهداء وداهمت العرس، تم إلقاء القبض أربعة متهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.