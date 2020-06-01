عقب تهديده بكشف الفساد.. موالون لأردوغان يعتدون على رئيس بلدية

عقب تهديده بكشف الفساد المالي للحركة القومية، تعرض أيتكين قايا، التابع لحزب الخير التركي المعارض، والذي يشغل منصب رئيس بلدية إنجيرليوفا بمدينة أيدين، والمرافقين له، للاعتداء من قبل الرئيس السابق لتنظيم الذئاب الرمادية، أحد فروع حزب الحركة القومية، فولكان بيتاش، وفقا لما نشرته جريدة «يني تشاغ» التركية.حيث هاجم بيتاش والمرافقون له قايا أمام منزل والدته، مما دفعه إلى تقديم شكوى جنائية ضده، بينما قدم بيتاش هو الآخر شكوى ضد قايا واثنين من موظفي البلدية.وقال قايا عقب تلك محاولة الاعتداء عليه، " سأستمر في تقديم مهامي وواجباتي بشكل صحيح، وسأكشف عن جميع أوجه الفساد والذين يمارسونه"، وأوضح أن المعتدون سبق وأن هددوه لأنه صرح بأنه ينوي الكشف عن مصير 7 ملايين ليرة حصلوا عليها من غير حق.