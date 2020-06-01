400 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى لازدواج «الصحراوى الغربى أسوان»

وجه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية الشكر لوزير النقل المهندس كامل الوزير، على اعتماده 400 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى لازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة بطول 51 كم ذهابًا وإيابًا، وذلك بداية من كمين غرب أسوان وحتى ربطه بالازدواج الحالي أمام مشروع الطاقة الشمسية ثم استكمال الازدواج حتى محافظة الأقصر.والذى كان يعد بمثابة حلم طال انتظاره ليتحقق فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة شبكة عملاقة من الطرق السريعة والمتطورة لتستوعب حركة النقل سياحيًا وتجاريًا وخدميًا.وأشار إلى أن ازدواج الطريق الصحراوي الغربى سيساهم بشكل مباشر فى الحد من الحوادث المرورية وذلك لحماية الأرواح وحفاظًا على سلامة المواطنين من أي أضرار وأخطار مستقبلية، علاوة على أنه سيكون الشريان الرئيسي نحو الأسواق الإفريقية ضمن طريق الإسكندرية كيب تاون الدولى باعتبار أسوان جسر التواصل التجارى والاقتصادى والسياحي بين مصر والقارة السمراء.وجاء ذلك على هامش متابعة المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية بمحور وكوبري خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم، والذى تصل تكلفتة إلى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 5٫5 كم وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من (4) كبارى رئيسية، علاوة على الأعمال الصناعية من برابخ ومواسير وأنفاق والتى تقوم بها 4 شركات على 3 مراحل.رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، نظرًا لارتباط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفراس.