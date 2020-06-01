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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجلس الدولة يطالب بتوفير مستشفيات لعلاج القضاة مصابي كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:08 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، خطابا لوزير العدل المستشار عمر مروان، طالب فيه الوزارة بضرورة توفير مستشفيات تستقبل أيا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال إصابته، بالإضافة إلى التعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لهم.

وفي بداية الخطاب أهدى مجلس إدارة النادي لوزير العدل التحية والتقدير، مثمنًا جهد الوزارة الذي لا يقدر نحو توفير السبل التي تعين القضاة للنهوض برسالتهم السامية، موضحا أن كل القضاة مصممون على أداء رسالتهم مرضاة لله سبحانه وتعالى وخدمة للوطن.

وأكد أن مجلس إدارة النادي لا يرتاب في أن وزارة العدل تسعى لبث الاطمئنان في نفوس القضاة بما يدنيهم من التغلب على صعاب جائحة كورونا من علاج ومن قبل الوقاية، فإنه لن تدخر جهدًا في سبيل ذلك، بأن تمتد مظلة ما يقدمه صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لتكفل لهم الحد الأدنى من التأمين الذي يعينهم على أداء رسالتهم.

وأردف مجلس الإدارة مخاطبا: "معالي السيد الوزير المحترم إن ضمانة توفير أسباب الراحة النفسية والطمأنينة، والعلاج، لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم - وأسرهم- صحيًا واجتماعيًا، حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه وفي استقلال، يمثل ضمانة متلازمة ومتعادلة لحماية الحقوق والحريات".

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