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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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هيدي كرم تكشف كواليس الحلقة الأولى من «راجل و2 ستات» (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:07 م
هيدي كرم
هيدي كرم
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد.

وظهرت هيدي كرم، في الفيديو من كواليس تصوير الحلقة الأولى من برنامج "راجل واتنين ستات" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال مرحلة وضع الماكياج والتحضيرات النهائية قبل الحلقة، ووضعت خلفية موسيقية على الفيديو وهي أغنية "مليونير" تتر مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين.

من ناحية أخرى، يحل الفنان سامح حسين، ضيفا ببرنامج "راجل و2 ستات"، اليوم الإثنين، والذى تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة هيدي كرم، حيث يتنوع اللقاء بين الثلاثي عن الأمور المنزلية، والعلاقة بين الرجل وزوجته، وسيكون لـ "الكوميديا"، نصيب كبير من الحوار.

ويطرح البرنامج أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح في المجتمع بمنظور جديد.

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