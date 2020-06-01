محاكمة الضابط الأمريكي قاتل «فلويد» اليوم

يمثل الضابط السابق ديريك شوفين، الذي تسبب في مقتل المواطن الأمريكى من الأصول الإفريقية جورج فلويد أمام المحكمة اليوم.ويواحه شوفين تهم القتل من الدرجة الثالثة، أى أنه تسبب في موت شخص عن طريق ارتكاب فعل خطير للغاية على الاخرين، وذلك وفقا لقانون ولاية مينيسوتا.وعاد الهدوء إلى البيت الأبيض مع دخول عدة ولايات في حظر للتجوال، عقب يومين من الاشتباكات في محيط البيت الأبيض ضمن الاحتجاجات التي انطلقت عقب مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة، وفقا لما نقلته العربية نت.ودفعت عمليات كر وفر بين متظاهرين ورجال الشرطة قبالة البيت الأبيض، الأمن الأمريكي للتدخل لصد المحتجين.وأقدم المحتجون على إحراق عدد من سيارات الشرطة قرب البيت الأبيض بالإضافة إلى مبنى قريب ما دفع الشرطة لاطلاق قنابل الغاز المسيل لتفريقهم.