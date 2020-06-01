«السياحة» تحذر الفنادق غير المصرح لها باستقبال الزائرين

قال عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إنه يجب على الفنادق التي لم تتقدم بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل حتى الآن، بالتقدم بطلباتها إلى غرفة المنشآت الفندقية لاستيفاء جميع الضوابط المعتمدة.وأكد أنه في حالة قيام أي فندق باستقبال الزائرين دون حصوله على شهادة السلامة الصحية المعتمدة ستتخذ الوزارة ضده كافة الإجراءات القانونية الصارمة. وذلك في ضوء الاشتراطات والضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.