18 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، بلغ 18 سفينة.وذكرت هيئة الميناء، في بيان، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن، بينما يتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.وأشار البيان، إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.