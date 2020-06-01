توريد 122 ألف طن و906 كيلو قمح بالغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، أنه تم توريد ١٢٢ ألفا و٩٠٦ طن و٥٥٦ كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع ٢٠٩ طن لشركة المطاحن، وللشركة المصرية ١٣٠ طن و٣٠٩ كيلو، والبنك ٤٣٥ طن و٤٩٧ كيلو.وأكد عبدالجواد، أنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المزروعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل والتي تبلغ 130 ألفا و703 فدان.وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.يذكر أنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية.