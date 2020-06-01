توريد 168 ألف طن قمح لصوامع القليوبية

قال مجدي عامر وكيل مديرية التموين بالقليوبية، إنه تم توريد 167 ألفًا و837 طن قمح لشون وصوامع المحافظة حتى الآن.وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة، لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف أثمانها للمزارعين خلال 48 ساعة.ولفت إلى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لاستقبال محصول القمح، وجرى توجيه مباحث التموين، بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولًا بأول على مدار اليوم.