الصين تقرر إرسال فريق طبي إلى «ساو تومي وبرينسيب» لمكافحة كورونا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:51 ص
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قررت الصين اليوم الاثنين، إرسال فريق خبراء طبي إلى "ساو تومي وبرينسيب" الواقعة في قارة أفريقيا، للمساعدة في جهود مكافحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة -"إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قامت بتشكيل فريق الخبراء من متخصصين في مقاطعة "خبي" شمالي البلاد"، دون الإشارة إلى موعد إرسال الفريق أو الفترة الزمنية التي سيمضيها هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة -"إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قامت بتشكيل فريق الخبراء من متخصصين في مقاطعة "خبي" شمالي البلاد"، دون الإشارة إلى موعد إرسال الفريق أو الفترة الزمنية التي سيمضيها هناك.