ارتفاع الأسهم الأوروبية لتراجع المخاوف من تصعيد أمريكي ضد بكين

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، بدعم تراجع المخاوف بشأن اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا تصعيديا تجاه بكين ردا على التشريع الصيني حول إقليم هونج كونج.وصعد مؤشر "يورو ستوكس 600 " بنسبة 0.63% مسجلا 352 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.18% مسجلا 4748 نقطة، وسجل مؤشر "فوتسي 100"البريطاني ارتفاعا بنسبة 1.01% ليصل إلى 6138 نقطة.ولم تتخذ الولايات المتحدة حتى الآن قرارات بشأن موافقة الصين على مشروع قانون لفرض حماية قومية لهونج كونج، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين ردا على هذا التشريع.ويرى خبراء اقتصاديون أن عدم اتخاذ رد فعل أمريكي تصعيدي حتى الآن حيال بكين يسمح للأسواق بأن تواصل مسار تعافيها من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تزامنا مع التوجه العالمي لتخفيف قيود الإغلاق التي فرضت سلفا من أجل مكافحة انتشار العدوى.وكان الرئيس ترامب قد هدد الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على بكين ردا على تمرير الأخيرة مشروع قرار لفرض حماية قومية على إقليم هونج كونج، ما أشعل فتيل مخاوف بشأن تصاعد حدة التوترات بين الاقتصادين الأكبر عالميا وإنهاء الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين.