مقتل وإصابة 4 في تفجير بنينوى العراقية
الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:36 ص
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة أربعة أشخاص بين قتيل وجريح بتفجير في مخمور في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة إلى فوج مغاوير الفرقة 14 خلال تفتيش منطقة جبل كراو ضمن قاطع مخمور، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح اثنين آخرين".
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة إلى فوج مغاوير الفرقة 14 خلال تفتيش منطقة جبل كراو ضمن قاطع مخمور، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح اثنين آخرين".