مقتل وإصابة 4 في تفجير بنينوى العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة أربعة أشخاص بين قتيل وجريح بتفجير في مخمور في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة إلى فوج مغاوير الفرقة 14 خلال تفتيش منطقة جبل كراو ضمن قاطع مخمور، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح اثنين آخرين".