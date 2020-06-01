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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يحذر من نشر أي أخبار تتعلق بتحركات الجيش

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:33 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
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حذرت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الاثنين، من نشر أي أخبار تتعلق بالعمليات العسكرية وتحركات الجيش وتمركزاته عدا التي يتم الإعلان عنها من قبلها، لما له تأثير سلبي على مجريات الحرب مع العدو.

وقالت الشعبة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «في الوقت الذي يلتزم فيه جنودنا الأبطال في كل الوحدات العسكرية في مختلف المحاور بتنفيذ خطط وأوامر قيادة الجيش الوطني الساعية لتحرير الوطن ورد كيد الغزاة والمعتدين.. تنوه شعبة الإعلام وتطالب الجميع بالتحلي بالمسؤولية والتخلي عن صفة الحماسة الزائدة التي لن تعود على قواتنا إلا بالأضرار، وذلك لأن نشر تحركات الجيش وتمركزاته أمر سيعرض جنودنا للإستهداف من قبل العدو، فلا بدّ على الجميع التوقف الفوري عن نشر أي اخبار أو معلومات تخص العمليات العسكرية».

وأضافت الشعبة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تتابع بصورة مستمرة مع كل غرف العمليات سير المعارك بمحاور القتال المختلفة، وعدم نشرها لأي خبر رسمي يخص تحركات الجيش حتى الآن أمر يرجع لرؤيتها.

وأوضحت أن القيادة العامة ومكتب الإعلام وكل الجهات الرسمية المخولة بهذه التصاريح ليست ملزمة بنشر كل شي، وذلك لأن بند السرية في العمليات العسكرية أمر مهم للغاية وهذا ما يحدث في كل المعارك التي تخوضها كل الجيوش.

وختمت شعبة الإعلام الحربي بيانها بالقول: «حفظ الله جنود القوات المسلحة العربية الليبية المرابطين لنصرة الوطن وتحرير من الغزاة والإرهابيين ».

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