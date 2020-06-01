النقل والعقارات يقودان ارتفاعات بورصة دبى بمستهل التعاملات

قادت الارتفاعات التى شهدتها أسهم 4 قطاعات رئيسية، فى صعود المؤشر العام لسوق دبى المالى لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثانى تعاملات الأسبوع، والذى صعد بنسبة 0.75%، رابحًا 14.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1959.79 نقطة.وسجلت إجمالي أحجام التداولات بالمستهل نحو 50.2 مليون زرقة مالية، بقيمة 56 مليون درهم من خلال تنفيذ 1270 صفقة لعدد 26 سهمًا.وارتفعت اسهم 4 قطاعات رئيسية، تصدرها أسهم قطاع النقل بنسبة 1.84%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، وارتفع 18 سهمًا ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.65%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.85%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 3.3 مليون ورقة بقيمة 11.6 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 0.86%.وفى سياق متصل أعلن مجلس إدارة شركة دبى للاستثمار، عن اجتماع مجلس الإدارة بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين (حال اكتمال النصاب) يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو، في مقر الشركة بمجمع دبي للاستثمار، وذلك لمناقشة انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأي أعمال أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام - البحرين، عن تدشين فرعه الافتراضى الذى يهدف إلى توفير خدمات مصرفية أسرع وأكثر أمانًا في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 علاوة على إثراء التجربة المصرفية للعملاء، ويوفر الفرع الافتراضي للعملاء إمكانية حجز موعد مع أحد مسؤولي خدمة العملاء في المصرف، ومناقشة كافة احتياجاتهم المصرفية عن بعد باستخدام قنوات الاتصال المرئي، حيث يمكنهم الحصول على خدمات مصرفية متعددة عبر الفرع الافتراضي مثل معرفة خيارات التمويل المتوفرة وأنواع الحسابات والاستفسار عن حساب الوكالة وأحدث العروض والخدمات المصرفية الأخرى من دون الحاجة لحضور الفرع شخصيًا.