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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يشدد على تنفيذ قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:20 ص
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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طالب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بكافة مدن المحافظة بمنتهى الحزم، محذرا من يخالف ذلك، مؤكدا أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري التفتيش الهندسي والتخطيط العمراني.

وتضمن قرار المحافظ، إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع ٕإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأٔكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بنطاق جميع مدن المحافظة، اعتبارا من الأحد الموافق 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، وشدد القرار على إلزام جميع الجهات المعنية لتنفيذه وعدم مخالفته، محذرًا من التراخي أو التهاون.

وكلف المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ارتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض والتعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة، بالإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتحويل المتعدين على الأراضي للنيابة العسكرية ومصادرة أي أدوات أو معدات يتم ضبطها، تنفيذا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارا وزاريا بتكليف المحافظين كلا في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع اإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا

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