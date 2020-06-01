محافظ المنيا يشدد على تنفيذ قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر (صور)

محافظ المنيا يشدد على تنفيذ قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر (صور)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:20 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
طالب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بكافة مدن المحافظة بمنتهى الحزم، محذرا من يخالف ذلك، مؤكدا أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري التفتيش الهندسي والتخطيط العمراني.
وتضمن قرار المحافظ، إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع ٕإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأٔكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بنطاق جميع مدن المحافظة، اعتبارا من الأحد الموافق 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، وشدد القرار على إلزام جميع الجهات المعنية لتنفيذه وعدم مخالفته، محذرًا من التراخي أو التهاون.
وكلف المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ارتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض والتعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.
ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة، بالإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتحويل المتعدين على الأراضي للنيابة العسكرية ومصادرة أي أدوات أو معدات يتم ضبطها، تنفيذا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارا وزاريا بتكليف المحافظين كلا في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع اإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري التفتيش الهندسي والتخطيط العمراني.
وتضمن قرار المحافظ، إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع ٕإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأٔكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بنطاق جميع مدن المحافظة، اعتبارا من الأحد الموافق 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، وشدد القرار على إلزام جميع الجهات المعنية لتنفيذه وعدم مخالفته، محذرًا من التراخي أو التهاون.
وكلف المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ارتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض والتعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الأمن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.
ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة، بالإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتحويل المتعدين على الأراضي للنيابة العسكرية ومصادرة أي أدوات أو معدات يتم ضبطها، تنفيذا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارا وزاريا بتكليف المحافظين كلا في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع اإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا