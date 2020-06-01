نائب عراقي يحذر من تعرض البلاد لموجة ثانية من كورونا

حذر نائب في البرلمان العراقي من أن العراق سيواجه موجة ثانية من فيروس كورونا، بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات خلية الأزمة للحد من انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.وقال النائب فالح الزيادي، الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة البرلمانية، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته، الاثنين، إن "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتعليمات خلية الأزمة، انعكس سلبا وساعد في تفشي المرض بشكل أكبر وأوسع".وحذر من تعرض البلاد إلى "موجة ثانية لانتشار الوباء، بسبب عدم اكتراث المواطنين بإجراءات الحظر الشامل وعدم ضبط سلوكياتهم وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والمضي في إقامة المناسبات الخاصة والتجمعات وازدياد الحركة في الأسواق".وأوضح أن "عدم نجاح تجربة الحظر المناطقي السابقة، إضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، كلها عوامل ساعدت على ظهور موجة ثانية من المرض وزيادة عدد الإصابات بشكل غير مسبوق"، متوقعا أن "تشهد الأيام المقبلة زيادة في عدد الإصابات".