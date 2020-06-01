رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب عراقي يحذر من تعرض البلاد لموجة ثانية من كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:20 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
حذر نائب في البرلمان العراقي من أن العراق سيواجه موجة ثانية من فيروس كورونا، بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات خلية الأزمة للحد من انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.

وقال النائب فالح الزيادي، الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة البرلمانية، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته، الاثنين، إن "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتعليمات خلية الأزمة، انعكس سلبا وساعد في تفشي المرض بشكل أكبر وأوسع".

وحذر من تعرض البلاد إلى "موجة ثانية لانتشار الوباء، بسبب عدم اكتراث المواطنين بإجراءات الحظر الشامل وعدم ضبط سلوكياتهم وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والمضي في إقامة المناسبات الخاصة والتجمعات وازدياد الحركة في الأسواق".

وأوضح أن "عدم نجاح تجربة الحظر المناطقي السابقة، إضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، كلها عوامل ساعدت على ظهور موجة ثانية من المرض وزيادة عدد الإصابات بشكل غير مسبوق"، متوقعا أن "تشهد الأيام المقبلة زيادة في عدد الإصابات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الأحد 31 - 5 - 2020

وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوى

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

مصر تتعرض لمنخفض جوي يبدأ غدًا (فيديو)

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

اليابان تبدأ اختبارات الأجسام المضادة لكورونا على 10 آلاف شخص

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

منوعات

بريطانيا: عودة الرياضة رغم التحذيرات من تخفيف إجراءات الإغلاق

مدينة صينية تزرع رقائق دقيقة فى الكلاب الأليفة

الكويت تطلق قناة «خلك بالبيت» للتوعية بمواجهة كورونا

وفاة الفنان كريستو المشهور بـ«تغليف المبانى» عن 84 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

الأردنية للأفلام تعرض «أفراح صغيرة» أون لاين.. الليلة

«حكايات أولاد الأرض» جديد هيئة الكتاب ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الشروق» تطرح الطبعة الـ16 من رواية «بين القصرين»

سيد ضيف الله يكتب عن مسرح سعدالله ونوس فى «الثقافة الجديدة»