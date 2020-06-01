محافظ الفيوم: تزويد مختلف المراكز بأعداد إضافية من معدات التعقيم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة خطط التصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.تم خلال الاجتماع مناقشة خطط المراكز في أعمال التعقيم والتطهير، والتعامل مع المخالفات فور وقوعها وتحصيل الغرامات المستحقة، لافتًا إلى أن المحافظ وجه رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للتخلص الآمن من نفايات المصابين المعزولين في منازلهم، وكذا تكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات.وشدد محافظ الفيوم على أهمية دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى التصدي لفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتنسيق بين مجالس المدن، وادارة المرور، وإدارة المواقف والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وكشف المحافظ عن أنه سيتم تزويد مختلف المراكز بأعداد إضافية من معدات التعقيم، كما يجرى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لشراء كمامات N95 للعاملين بالإدارات المحلية ومجالس المدن، مؤكدًا استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المواقع والمنشآت، وتأهيل المجتمع المدنى للترصد ومواجهة المخالفات وأماكن التجمعات.