البورصة تخسر 23 مليار جنيه خلال مايو

كشفت بيانات حديثة لإدارة البورصة عن تراجع جماعى لمؤشرات السوق خلال شهر مايو المنقضي، ما ساهم فى خسارة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لنحو 23 مليار جنيه، على خلفية المبيعات المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والمتعاملين العرب بالسوق.وقالت إدارة البورصة إن المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" تراجع بنسبة 3.2% ليسجل مستوى 10220 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة أكثر حدة بلغت نحو 5.33 %، ليصل إلى مستوى 1159 نقطة، ما ساهم فى انخفاض المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 6.14% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة.وتكبدت البورصة الخسائر على خلفية هبوط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4%، بما يعادل نحو 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه مقابل 571.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر أبريل الماضي.