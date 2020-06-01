«مكافحة كورونا»: العلاج المنزلى يخفف الضغط على المستشفيات (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مشكلة الفيروس أن الكثير من أعراضه تشبه دور البرد العادي، فمن الممكن أن تختلط الأعراض لدى المصاب، لكن هذا لا يمنع أننا في حالة وباء على مستوى العالم.وأضافت الدكتورة جيهان العسال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن أي حالة بها أعراض تتشابه مع أعراض فيروس كورونا يتم التعامل معها على أنها اشتباه بالفيروس، لافتة إلى أن أي شخص لديه أعراض بسيطة أو مختلطة مع أعراض فيروس كورونا يتوجه إلى أقرب مستشفى له من مستشفيات الصدر أو الحميات.وذكرت أن المستشفى يعطي المريض الحقيبة الخاصة بعلاج كورونا، وكشف المتابعة من خلال العزل المنزلي، منوهة بأن هذه الطريقة تخفف الضغط على مستشفيات العزل، إضافة إلى تزويد المستشفيات الحكومية التي تشارك في التشخيص على حالات كورونا.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.