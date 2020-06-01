باكستان: ارتفاع إصابات كورونا لـ 72460 ألفا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان اليوم الاثنين، إلى 72 ألفا و460 حالة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن إقليم "البنجاب" و"السند" سجلا أعلى نسب إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد؛ حيث بلغ عدد الإصابات في "البنجاب" 28245 حالة، بينما بلغ أعداد الحالات المصابة في "السند" 26240 حالة..مضيفة ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الوبائي إلى 1543 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.