8 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

صعدت الهند، اليوم الإثنين، إلى المرتبة السابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت عن تسجيل 8 آلاف إصابة بالفيروس في أعلى معدل يومي.وقالت وزارة الصحة الهندية، إن البلاد سجلت 8392 إصابة جديدة في 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 190535، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.كما تم تسجيل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بـ230 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5394، فضلًا عن اقتراب نصف المصابين للشفاء بواقع 91819 حالة تعاف.ويتزامن ذلك مع انتهاء عملية الإغلاق الرابعة في 31 مايو، ودخول الهند المرحلة الأولى من الخروج المتدرج من حالة الحظر والإغلاق العام، الذي بدأ في 24 مارس الماضي.ومنذ الثامن من يونيو الجاري، سوف تسمح السلطات ضمن المرحلة الأولى من الفتح، باستئناف عمل المزارات الدينية ودور العبادة والفنادق والمطاعم.