نيوزيلندا: صفر إصابات بفيروس كورونا على مدى 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الأثنين، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" على مدى الأيام العشرة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بيان، أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، شفوا وغادروا المستشفيات.وبحسب البيان، تم الكشف عن 1504 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وشفي 1441 مصابا، وتوفي 22 شخصا.