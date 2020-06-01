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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ415 ألف حالة فى روسيا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:57 ص
كورونا
كورونا
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل 9035 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 414 ألفا و878 حالة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الإثنين بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما روسيا، من بينها 3622 إصابة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضاف أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 2297 إصابة من الإصابات الجديدة، مشيرا أيضا إلى تسجيل 728 إصابة في ضواحي العاصمة و364 إصابة في مدينة سان بطرسبورج.

وأشار البيان إلى تسجيل 162 وفاة جديدة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4855 شخصا، لافتا إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة باليوم السابق.

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