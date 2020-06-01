أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

أعلنت السلطات الصحية الأنجولية، اليوم، تسجيل أكثر من أربعمائة حالة إصابة إيجابية بمرض فقدان المناعة المكتسب "الإيدز" فى إقليم "باى" وسط أنجولا.وأوضح المشرف على برنامج مكافحة مرض "الإيدز" في الإقليم، أديلينو كاماتو، أنه تم إجراء فحوصات على إجمالي 13201 من المشتبه فى إصابتهم بفيروس "إتش إى فى" المسبب لمرض الإيدز فى إقليم "باى" خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر مايو من العام الحالى.وأضاف أن نتيجة الفحوصات أظهرت وجود ما لايقل عن 434 حالة إصابة إيجابية من بين الذين شملتهم هذه الفحوصات الطبية، تضمنت 166 سيدة من الحوامل، بالإضافة إلى 15 طفلا".وتابع: إن حالات الإصابة الإيجابية تزيد بمقدار 73 حالة عما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضى، مشيرا إلى أن عدد الفحوصات التى أجريت خلال فترة العام الحالى يقل 97 حالة عن عدد الحالات التى خضعت لفحوصات طبية خلال نفس الفترة من العام الماضى.