3 حالات وفاة و7 إصابات بكورونا في الديوانية وبابل بالعراق

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإًصابات فى المحافظة إلى 33.وذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم، أن الإصابات السبع فى المحافظة، 4 منها في قضاء الديوانية، 3 فى قضاء الحمزة الشرقي، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة فقط في المحافظة.وأعلنت خلية الأزمة العراقية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة بابل.وقال رئيس الخلية محافظ بابل حسن منديل - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن حالة الوفاة التي تم تسجيلها في مستشفى الحلة الجراحي لامرأة في الخامسة والسبعين من عمرها، ومازال ذووها في الحجر الصحي.