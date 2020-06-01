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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات احترازية بـ«مياه سوهاج» للتعايش مع كورونا (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:48 ص
إجراءات احترازية
إجراءات احترازية
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة ووضع كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث تم شراء عدد 10 بوابات تعقيم إلكترونية، بالإضافة إلى تصنيع بواباتي لتعقيم جميع المترددين على جميع أفرع الشركة وشراء واقي وجه لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور من مسئولي خدمة العملاء والخزن والمحصلين والقراء وأفراد الأمن.

كما جرى شراء أجهزة قياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة وتوفير الكمامات لجميع العاملين بالشركة وكحول إيثيلي تركيز 70% بمراكز خدمة العملاء ومداخل مقرات الديوان العام وأفرع الشركة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم وضع عدد من الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة والتشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وحظر انتقال العاملين بين مواقع العمل إلا في أضيق الحدود وبأقل عدد ممكن وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والإبلاغ الفوري عند ظهور أي حالات إيجابية بمواقع العمل.

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