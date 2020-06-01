الجيش الإيراني ينتقد الحرس الثوري.. ووكالة رسمية تحذف التصريحات

ذكر موقع إيران إنترناشونال، اليوم الإثنين، أن وكالة إرنا الإيرانية الرسمية حذفت انتقادات قائد بالجيش الإيراني للحرس الثوري، بعد ساعات من نشرها.وأشار الموقع، بعد مقابلة حبيب الله سياري، المساعد المنسق للجيش الإيراني ضمنيا، وانتقاداته في وكالة إرنا الرسمية، عن الأنشطة السياسية والاقتصادية للحرس الثوري، مشيرًا إلى تجاهل أجهزة الإعلام الإيرانية للجيش، وقامت الوكالة بحذف تلك الانتقادات.ونشرت "إرنا" مقطع فيديو قصيرًا من المقابلة الأسبوع الماضي، بعنوان "ما لم يسمع عن الجيش من لسان الأدميرال سياري"، غير أن الفيديو الكامل للمقابلة تم حذفه، أمس الأحد، دون أي إيضاح، وذلك بعد ساعات من نشره.لكن بعض المواقع الإيرانية أعادت نشر نحو 14 دقيقة من الفيديو المحذوف.وقال اليساري أثناء اللقاء: "ليس من مصلحة القوات المسلحة التدخل في الأمور الاقتصادية".وشدد سياري على أن الجيش وفقًا للمبادئ لا يتدخل في الأنشطة السياسية والاقتصادية، متسائلًا: هل يعني هذا أننا لا نفهم السياسة؟ هذا ليس صحيحًا. نحن نفهم السياسة جيدًا، فنحن متيقظون ونقوم بتحليل جيد، لكننا لا نتدخل في السياسة؛ لأن التسييس ضرر للقوات المسلحة".کما انتقد القائد العسكري تجاهل أجهزة الإعلام الإيرانية للجيش، وضمن ذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والأفلام الخاصة، وقال إنه "بعد بث تصريحات خاطئة حول المياه الإقليمية لإيران وتقاعس الجيش، رفعتُ دعوى قضائية، وکتبت رسالة إلى رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لكن لم يردّ أحد".