أحدث إطلالة لـ نجلاء بدر

شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها بصورة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نجلاء بدر، بلوك جديد وكاجوال، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الورد".وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية الماضية بمسلسل "الفتوة"، مع عدد من نجوم الفن، والذي تدور أحداثه في زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي وجرى تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.