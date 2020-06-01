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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الكويت تطلق قناة «خلك بالبيت» للتوعية بمواجهة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:36 ص
كورونا
كورونا
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أطلقت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، قناة تلفزيونية جديدة اسمها "خلك بالبيت"، عبر قمري "نايل سات"، و"عرب سات"؛ للترفيه عن المشاهدين خلال الفترة التي تعيشها البلاد حاليا، وتوعيتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وكيل وزارة الإعلام الكويتية منيرة الهويدي - في تصريح صحفي-:"عقب انتهاء فترة الحظر الكلي وبدء الجزئي، أردنا إنشاء قناة توفر للمشاهدين سبل الترفيه والتسلية، لاسيما أن المرحلة المقبلة تعتمد على المسؤولية المجتمعية، ومدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة"، موضحة أن القناة التلفزيونية الجديدة، تستهدف لمِّ شمل العائلة حول شاشة تلفزيون الكويت بمختلف قنواته.

وأضافت الهويدي أن القناة الجديدة ستبدأ بعرض محتواها المتنوع من الأعمال المحلية والخليجية والعربية، التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة عند عرضها؛ لضمان جذب كل الأذواق، وإرضاء أكبر شريحة من المشاهدين، لاسيما أثناء مكوثهم بالمنازل.

وأوضحت أنه تم خلال هذه المرحلة، تخصيص 12 ساعة بالقناة، لتقديم أفضل الأعمال المنتقاة من مكتبة تلفزيون الكويت، دون أي تكلفة مالية تتكبدها ميزانية وزارة الإعلام، ثم ستتم إعادتها في النصف الآخر من اليوم.

وأشارت الهويدي إلى أن القناة التلفزيونية الجديدة، ستتضمن بعض فلاشات التوعية بالفيروس، لافتة إلى أن (خلك بالبيت) ستكون قناة توعية ترفيهية، في حين ستكون التغطية الكاملة لمستجدات الوباء، على شاشة القناة الأولى لتلفزيون الكويت.

وشددت وكيل وزارة الإعلام الكويتية، على أن الوزارة منذ بداية الأزمة، وضعت خطة متكاملة لمواكبة الحدث، ووضعت كل إمكاناتها في خدمة مكافحة هذا الوباء، فضلًا عن إنتاجها فلاشات متنوعة عن الفيروس، وستقدم أخرى جديدة عن المسؤولية المجتمعية.

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