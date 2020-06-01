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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

هاميلتون ينتقد «فورمولا 1» بسبب الصمت عقب وفاة فلويد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:18 ص
فورمولا 1
فورمولا 1
وكالات
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انتقد لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات، مسؤولي بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، بسبب التزام الصمت عقب مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي بينما كان شرطي أبيض أمريكي يجثو بركبته على عنقه.

وتسبب مقتل فلويد في مدينة منيابوليس الأسبوع الماضي، في اندلاع موجة من أعمال الغضب والاحتجاجات العنيفة في الولايات المتحدة.

ويقضي هاميلتون، وهو أول أسود يفوز ببطولة فورمولا 1، أغلب وقته في أمريكا وتحدث عن هذه القضية عبر إنستجرام اليوم الاثنين.

وكتب سائق مرسيدس "أتابع منكم من يبقى يلتزم الصمت. بعض النجوم الكبار يلتزمون الصمت وسط الظلم، ولا توجد أي إشارة من أي شخص في رياضتي التي بالطبع رياضة يسيطر عليها أصحاب البشرة البيضاء، أنا من ضمن الناس القليلة من هذا اللون لكني أقف بمفردي".

وأضاف "كنت أعتقد أنك سترى الآن لماذا يحدث ذلك وتقول شيئا عن هذا الأمر لكن لا يمكنك مساندتنا. عليك أن تعلم أني أعرف من تكون أنت.. كما أني أراك".

وقال هاميلتون في تعليق آخر إنه لا يتفق مع أعمال الشغب وإشعال الحرائق لكنه يؤيد المتظاهرين بطريقة سلمية.

وتحدث دانييل ريتشياردو سائق رينو، الذي سينتقل إلى مكلارين في نهاية الموسم الجاري، عن مقتل فلويد ووصفه "بالفضيحة" وطالب بأن يتحد الجميع ضد العنصرية.

وكتب السائق الأسترالي على إنستجرام "العنصرية سامة ولا يجب معالجتها عن طريق العنف أو الصمت بل بالوحدة والأفعال".

وأعلن لاندو نوريس، مواطن هاميلتون وسائق مكلارين، دعمه أيضا للقضية كما طالب الكندي نيكولاس لطيفي، سائق وليامز، على تويتر بضرورة تحقيق العدالة.

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